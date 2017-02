MC Frank é baleado em boate de Meriti

Um confusão na porta de uma boate em São João de Meriti deixou uma pessoa baleada na madrugada desta segunda-feira. A vítima é o cantor de funk MC Frank. Testemunhas contaram que ele conversava com amigos na porta do estabelecimento quando foi atingido na perna e no braço. Outras duas pessoas também teriam sido baleadas.

“Foi uma confusão com outras pessoas na porta da boate. Um grupo que estava em um carro disparou. Ele estava falando com amigos, tinha ido buscar o DJ dele e acabou sendo atingido. Foi uma fatalidade. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Ele está de repouso, descansando”, disse Karine Gomes, empresária e esposa do cantor ao jornal Extra.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, MC Frank fala sobre o ocorrido. “Tô de passagem para mostrar para vocês aí que sofri um acidente. Acidente não, fui baleado mesmo. Já estou à disposição de novo, já estou em casa, foi só um susto mesmo. Houve um tiroteio lá e a bala acabou acertando em mim. Mas já já estamos de volta”, disse.

