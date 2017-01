Massacre em Manaus deixa em alerta penitenciárias do Rio

Centenas de presos que estavam no Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio, estão sendo transferidos para outras unidades prisionais do estado. As alterações são consequência da rebelião em Manaus, Amazonas, onde houve um massacre que deixou 56 mortos, segundo informações do Sindicato de Agentes Penitenciários do RJ.