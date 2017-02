Massacre deixa três mortos no Rio

Em um provável acerto de contas, três homens foram executados dentro de uma barbearia na comunidade do Campinho, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, durante a madrugada desta quinta-feira. A Divisão de Homicídios da Capital (DH-Capital) informou que a região é controlada por milicianos e uma das vítimas era foragido da Justiça.

Moisés Pereira Júnior, de 37 anos, tinha condenações por formação de quadrilha, extorsão e corrupção ativa e passiva. Ele foi expulso da PM e tinha sido chefe da milícia na região de Campo Grande. Segundo o Disque-Denúncia, o ex-policial atuava como miliciano em Araruama, na Região dos Lagos. Os outros dois homens foram identificados como Lucas Alves Fontes e Guilherme Góes dos Santos, ambos de 18 anos.

O dono do estabelecimento, que estava no momento do crime não se feriu. Testemunhas contaram que os criminosos armados com fuzis chegaram em dois carros e dispararam vários tiros contra as pessoas que estavam na barbearia. Nas redes sociais, uma testemunha disse que “os caras chegaram e antes de atirar mandaram algumas pessoas saírem”.