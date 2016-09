Marcello Alencar é fechado por causa de homens armados

O Túnel Marcello Alencar, na Zona Portuária do Rio, foi fechado na noite de quinta-feira da semana passada após ser invadida por homens armados que saíram de um carro, dando ré. A Concessionária Porto Novo, que administra o local, informou que o túnel ficou fechado por alguns minutos. Não foram registradas vítimas.

Ainda segundo a concessionária, câmeras do Centro de Controle registraram toda a ação e a polícia foi acionada. De acordo com a Polícia Militar, o 5° BPM (Praça da Harmonia) foi chamado por causa de roubo no interior do Túnel Marcello Alencar e imediatamente enviou viaturas ao local, mas a ocorrência não foi confirmada.

A 4ª Delegacia de Polícia (Praça da República) investiga o caso para identificar os autores de roubo. Com relação ao caso, foram feitos dois registros, um na 17ª DP (São Cristóvão) e outro na 19ª DP (Tijuca). As vítimas relataram que tiveram seus pertences subtraídos. A unidade já está analisando as imagens do túnel.

A Polícia Civil pede a eventuais vítimas que procurem a delegacia de sua conveniência para prestar esclarecimentos ou acesse a Delegacia online através do link https://dedic.pcivil.rj.gov.br/. E solicita a quem tenha informação que possa auxiliar na investigação que procure a 4ª DP ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente pelos telefones (21) 2334-8823 ou 2334-8835.