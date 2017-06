Manifestantes tentam atear fogo em ônibus na entrada da favela da Mangueira

Uma manifestação na Rua Visconde de Niterói, na altura da Mangueira, no sentido Benfica, na Zona Norte do Rio, provocou confusão no fim da manhã deste domingo na região. Segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, algumas pessoas tentaram atear fogo em um ônibus, mas foram impedidas por policiais. O Centro de Operações informou ainda que a Visconde de Niterói está aberta para o tráfego, mas que pode ser interditada a qualquer momento. Por isso, é melhor evitar o local.

O comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira confirmou o ato e informou que neste domingo ocorrerá o velório de um homem morto durante confronto na última quinta-feira na comunidade. A cerimônia ocorre na sede da Associação de Moradores da Candelária, que fica na Mangueira. A UPP informou que continua acompanhando de perto a movimentação na região.

Na tarde deste domingo, a situação na região já era mais tranquila. O policiamento estava reforçado na Visconde de Niterói.