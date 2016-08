Maníaco invadia casas para estuprar e roubar

Nove pessoas foram vítimas de roubo e quatro mulheres foram estupradas em condomínios luxuosos na Barra da Tijuca. O suspeito de cometer os crimes, Raimundo Linhares Gomes, de 34 anos, foi preso na frente da esposa e do filho de 1 ano, dentro de um ônibus, em Vitória da Conquista (BA), numa operação conjunta entre as polícias do Rio e da Bahia. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e joias roubadas.

Segundo o delegado-titular da 16ª DP, Marcus Vinícius Braga, Raimundo invadia mansões da Barra da Tijuca entrando pelas áreas de mata que existem nos fundos de muitos condomínios da região. Ele amarrava os moradores e estuprava as mulheres na frente dos familiares da vítima.

“Ele é um monstro”, afirmou Braga, que pediu que outras vítimas do estuprador procurem a polícia para denunciá-lo. “Quanto mais denúncias forem comprovadas contra ele, mais tempo ele ficará na cadeia.”

A investigação conjunta das delegacias da Barra da Tijuca e da 118ª DP (Araruama), resultou na prisão do criminoso na última sexta-feira.