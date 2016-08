Segundo policial morto em três dias

O policial militar Márcio José Silva de Mendonça foi morto na noite desta segunda-feira (29) no Bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti. De acordo com a Polícia Civil, ele foi atacado a tiros dentro de casa, juntamente com o enteado.

Segundo a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) os criminosos armados invadiram a casa do militar, atiraram contra ele e o enteado, e fugiram roubando pertences do imóvel. Márcio teria reagido à ação dos marginais porque eles afirmaram que iriam assaltar a casa da mãe dele, ao lado.