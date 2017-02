A onda de invasão do grupo do ex-governador Anthony Garotinho (PR) em Nova Iguaçu não para de avançar. Depois de Cleiton de Souza Rodrigues ter sido nomeado secretário de Governo do prefeito Rogério Malvadeza’, outro político que está chegando a cidade caminhou lado a lado com o presidente estadual do PR durante as últimas campanhas eleitorais em Campos dos Goytacazes, no Sul fluminense, e em Teresópolis, na Região Serrana.