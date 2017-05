Mais de 30 pássaros são recuperados pela PM

Na manhã desta terça-feira (16), a 6ª Unidade de Polícia Ambiental da Serra da Tiririca (UPAm), recuperou 32 pássaros da flora brasileira, em Maricá. As aves estavam em

cativeiro e algumas espécies estão em extinção: duas araras, seis tizius, nove coleiros, oito canários-da-terra, uma saíra, um guaxe, uma sabiá, um sanhaço, dois galinhos da serra e um bigodinho.

A patrulha foi ao local para verificar uma denúncia, encontrando as aves numa casa, cujo dono as mantinha em gaiolas. Os pássaros foram recolhidos e apresentados na 82ªDP (Maricá), juntamente com o acusado. Na sequência, as aves foram encaminhadas ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) e em seguida, para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Rio de Janeiro, em Seropédica (CETAS/Seropédica).