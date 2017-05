Mãe e filhas são envenenadas em tentativa de homicídio

Três pessoas de uma mesma família, moradoras do Colubandê, estão internadas no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, depois de terem sido envenenadas. As vítimas, duas crianças do sexo feminino que não tiveram suas idades divulgadas e a mãe delas, Ednalda Evaristo, de 41 anos, foram levadas para o hospital no início da noite desta terça-feira (9). O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

“Há muitas hipóteses para levarmos em conta, mas ainda não pudemos falar com elas para saber o que, de fato, aconteceu, o que levou a tudo isso. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio, mas não temos ainda um autor” diz o chefe do setor de investigações da da 74ª DP (Alcântara).

Em nota, a Secretaria estadual de Saúde informou que as três vítimas estão em estado estável.

Funcionários do hospital que atendem as três pacientes disseram que a mãe segue com quadro mais complicado, considerado grave. As duas meninas estão em melhores condições, mas seguem internadas, sem previsão de alta médica.

