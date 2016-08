Maconha é incinerada na Dutra

Policiais Civis da 58ª DP (Posse) cremaram cerca de 150kg de maconha no forno da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), em Santa Cruz, zona Oeste do Rio. A ação atendeu a determinação judicial expedida pelo Juíz da 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, após representação de inutilidade da carga e contou com a presença do superintendente de Vigilância Sanitária, William Oliveira, além de autoridades de segurança.

A droga foi apreendida após os agentes receberem denúncias de que traficantes das comunidades de Parada de Lucas e Vigário Geral, na zona Norte do Rio, estariam aguardando um grande carregamento vindo do estado do Paraná. O veículo foi interceptado pelos policiais na Rodovia Presidente Dutra, onde foram encontrados 134 tabletes de maconha e 1.350 munições calibre 9mm, escondidos num fundo falso do veículo. Na ação, uma pessoa foi presa.