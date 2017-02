Light vai combater ligações clandestinas no carnaval

A Light está intensificando as operações de combate ao furto de energia durante o período carnavalesco. Segundo a companhia, um dos alvos das operações são as barraquinhas autorizadas para trabalharem neste período.

Para evitar transtornos, os vendedores autorizados a usar o espaço público no Carnaval devem solicitar uma ligação festiva à Light. Para isso, basta fazer a solicitação em qualquer Agência Comercial com três dias úteis de antecedência à data da ligação. Para mais informações sobre o pedido, o cliente pode acessar o site www.light.com.br.

As ligações clandestinas irregulares para conectar os aparelhos elétricos das barraquinhas, ligar o som do evento e iluminar as ruas provocam sobrecarga da rede elétrica. Para evitar transtornos e acidentes, a empresa verifica as condições da rede e possibilita que as instalações sejam feitas com toda segurança.

A companhia intensificou as operações de combate às ligações clandestinas em diversos pontos da cidade do Rio e em municípios da Baixada Fluminense, aumentando em 30% o seu efetivo de campo. Nas imediações dos desfiles, haverá reforço das equipes técnicas para a retirada dos famosos ‘gatos’.

O ambulante que for trabalhar nos eventos precisa ter autorização da Prefeitura e ter sua ligação festiva paga e efetuada por técnicos da empresa. Caso a Light verifique ligações sem viabilidade técnica de normalização, a energia das barracas será cortada.

Via O DIA

