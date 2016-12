Líder do tráfico é baleado em operação

A Polícia Militar iniciou uma operação na madrugada desta quarta-feira, no Morro do Jorge Turco, em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e roubos de cargas na região. Na incursão, criminosos armados atiraram contra os policiais que revidaram. O líder do tráfico na comunidade, conhecido como Dibira, foi baleado.

O criminoso foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Carlos Chagas. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Com ele foi apreendido um fuzil 556. A ocorrência foi encaminhada para a Central de Garantias Norte.