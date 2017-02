Líder comunitário promove abaixo-assinado contra fechamento do Hospital da Posse

Inconformado com a possibilidade de fechamento do único hospital público de Nova Iguaçu, anunciado pelo prefeito Rogério Lisboa, durante entrevista concedida ao Bom dia Rio, da Rede Globo, nesta segunda-feira 06/02) o militante social e líder comunitário Denílson Marques, de 46 anos, decidiu fazer sua parte como cidadão e está promovendo um abaixo-assinado contra o fechamento do Hospital da Posse.

Segundo Denilson, a coleta de assinaturas será feita de duas formas, sendo com uma base fixa em frente ao Hospital e outras bases móveis que vão percorrer diversos bairros do município, com o intuito de colher o maior número possível de apoiadores.

Ainda segundo o idealizador, o objetivo é apresentar esse documento no Ministério Público Federal, e dado entrada numa ação civil pública, visando sensibilizar o Ministério da Saúde a aumentar o valor do recurso destinado à administração do HGNI, com o argumento que milhares de cidadãos serão prejudicados diretamente com um possível fechamento da unidade.

“Não podemos assistir sentados o fechamento do Hospital da Posse. Precisamos nos mobilizar pra recolher o maior número número possível de assinaturas para que a ação no MPF ganhe a atenção das autoridades competentes. Conto com o apoio não só do cidadão iguaçuano como também de moradores de outros municípios vizinhos.”, disse Denilson, que afirma que a meta inicial são 10 mil assinaturas em uma semana.

Quem quiser colaborar com o movimento ou obter maiores informações deve ligar para 98665-8482.

Via: Baixada Viva Notícias