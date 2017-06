Lava Jato no Rio prende empresário que fornecia comida para escolas e presídios

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira, o empresário do ramo de alimentos Marco Antônio de Luca, em seu apartamento de luxo na Avenida Vieira Souto, na orla de Ipanema, Zona Sul do Rio. A ação da PF é uma nova fase da Lava Jato que tem o objetivo de desarticular um esquema criminoso de desvio de recursos destinados ao fornecimento de merenda escolar e alimentação de detentos no estado do Rio, tendo como contrapartida o pagamento de propina a autoridades públicas. Luca teria faturado bilhões durante os governos Cabral e Pezão.

A operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal. Quarenta policiais federais cumpriram o mandado de prisão preventiva e buscam cumprir outros nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio, na Barra da Tijuca, Centro, Ipanema e Leblon, além de municípios de Mangaratiba, Costa Verde do estado, e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

As investigações, iniciadas há seis meses, indicam o pagamento de pelo menos R$ 12,5 milhões em vantagens indevidas a autoridades públicas por um empresário do ramo de alimentação que mantinha contratos com o Governo do Estado do Rio.

Marco Antônio será indiciado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional do estado.