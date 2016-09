Ladrões são presos em flagrante

Na manhã desta terça-feira (20), policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) realizavam patrulhamento em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, quando foram alertados por populares sobre um carro que vem cometendo roubos pelo bairro circulando pela localidade.

Após receberem esta informação, os agentes notaram um automóvel com características semelhantes e durante abordagem foi encontrado com o ocupante do veículo objetos de duas vítimas de roubo, sendo dada voz de prisão. O automóvel usado para praticar os delitos foi apreendido e o acusado encaminhado para a Central de Garantias.