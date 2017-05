Ladrões roubam carro de prefeito de São Gonçalo e o usam para outros assaltos

O carro do prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nanci, foi encontrado por volta das 11h desta sexta-feira no bairro de Guaxindiba, na mesma cidade da Região Metropolitana do Rio. O prefeito foi vítima de um assalto na noite desta quinta-feira, na região central do município. Dentro do veículo, que estava abandonado próximo ao Presídio Patrícia Acioli, estavam os pertences do prefeito e também de várias outras pessoas que podem ter sido vítimas dos ladrões.

Após roubar o prefeito, os bandidos seguiram para a região de Itaboraí, onde cometeram uma série de assaltos, segundo informações das autoridades.

Acompanhado de um assessor, o prefeito passava pela Rua General Barcelos, por volta das 21h de quinta-feira, próximo à esquina com a Avenida Presidente Kennedy, quando foi abordado pelos criminosos — ele seguia para sua casa, na ocasião. Os bandidos anunciaram o assalto, depois de entrarem em frente ao automóvel do prefeito, um Toyota Corolla, 2011.

Em nota, o prefeito disse que na hora do assalto só deu tempo de descer do carro. José Luiz Nanci disse ainda que os bandidos não cometeram violência.

Ainda de acordo com a nota, esta não é a primeira vez que o prefeito teve o carro roubado. Em 2014, seu automóvel foi levado por bandidos quando ele estava a caminho da Praia das Pedrinhas.

Na ocasião, ele chegou a ser sequestrado pelos integrantes do bando e só foi liberado cerca de duas horas depois, próximo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Barreira do Vasco, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.