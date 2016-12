Ladrões invadiram a sede da prefeitura de Itaguaí, na Baixada Fluminense, na madrugada de Natal. De acordo com a Polícia Civil, três carros oficiais do órgão foram furtados do interior do pátio da Secretaria Municipal de Trânsito. Um dos veículos foi recuperado em uma rua do centro do município.

A 50ª DP (Itaguaí) tenta localizar os outros dois veículos e identificar os responsáveis pela ação.

Via O Dia