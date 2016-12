Ladrões invadem loja do Flamengo

Uma loja de produtos oficiais do Flamengo, localizada na Rua Buenos Aires, no Centro do Rio, foi saqueada na madrugada de ontem, por nove criminosos, sendo oito homens e uma mulher.

De acordo com os proprietários, o prejuízo foi de cerca de R$ 120 mil. Os bandidos levaram 80% da mercadoria que tinha na loja e todos os produtos da Adidas. “Eram oito homens com uma mulher. Ela estava meio que chefiando. Eles tinham na faixa de 20 a 30 anos. Três estavam de boné, a maioria bem vestido, de calça jeans. Eles ficaram seis minutos na loja. Levaram em torno de 500, 600 peças, 80% da loja, sendo 100% dos nossos produtos da Adidas”, disse Maxwel Valadão, dono da loja.

Como mostram as imagens das câmeras da loja, o crime durou cerca de cinco minutos. Assim que o portão foi arrombado, o alarme tocou. A empresa de segurança do estabelecimento e a Polícia foram acionadas.

Segundo informações dos lojistas, só neste mês, 15 lojas foram roubadas. A falta de policiamento à noite na região também preocupa os comerciantes.