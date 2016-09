Ladrão morre ao tentar assaltar delegado

Um bandido morreu depois de tentar assaltar o delegado Herald Paquete Espindola Filho, titular da 25º DP (Engenho Novo), na tarde desta terça-feira, na Estrada da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O agente reagiu e conseguiu balear o criminoso, que morreu no local. A Divisão de Homicídio (DH) da capital isolou a área para realizar o trabalho da perícia.

De acordo com informações de uma frentista, a vítima tinha acabado de abastecer o seu carro em um posto de gasolina na Estrada do Itanhangá, próximo à Ilha dos Pescadores. Ele seguia para calibrar os pneus, quando dois assaltantes que estavam em um carro fizeram a abordagem. Herald percebeu a ação e trocou tiros com os criminosos. O policial teve o carro atingido por balas, mas não se feriu. Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento.