Justiça do Rio autoriza aumento das passagens de ônibus para R$ 3,95

A Justiça do Rio autorizou o aumento das passagens de ônibus municipais, indo de R$ 3,80 para R$ 3,95, e passa a valer a partir de 11 dias corridos após a Prefeitura do Rio ser notificada.

O advogado Paulo Cezar Pinheiro Carneiro Filho, que representa os empresários, informou que o aumento estava previsto no contrato de concessão entre a prefeitura do Rio e as empresas de ônibus. O valor equivale a um aumento de 3,9% em relação à tarifa atual. No início do ano, a prefeitura havia informado que não faria o reajuste das passagens.

A Procuradoria do Rio informou que ainda não foi notificada pela decisão e, por isso, não pode dizer se vai ou não recorrer da decisão.