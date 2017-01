Jovem reage a assalto e briga com ladrão

Imagens de câmeras de segurança flagraram uma vítima de assalto entrando em luta corporal com o bandido. A ação aconteceu no bairro da Glória, na Zona Sul do Rio, região onde a frequência de assaltos vem preocupando os moradores.

O equipamento registrou o momento em que uma mulher caminha pela rua e é atacada por um ladrão. Contrariando todas as orientações de segurança, ela reage, segura a bolsa e acaba sendo jogada no chão e entra em luta corporal com o assaltante. Uma vizinha ouviu os gritos de socorro e gritou: ‘Pega ladrão’. O bandido conseguiu fugir, levando a bolsa da vítima.

André Godinho, coordenador do projeto Sociedade Mais Segura, informou que na maioria dos casos, a Polícia Civil utiliza imagens geradas por câmeras instaladas pelos condomínios da região. “Aqui, por exemplo, não tem uma câmera do poder público, câmeras da comunidade. Vamos torcer por isso”, afirmou. André Godinho, coordenador do projeto Sociedade Mais Segura.