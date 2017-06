Jovem morre em confronto no Pavão Pavãozinho

Um jovem morreu após ser baleado no tiroteio que aconteceu nesta tarde, na comunidade do Pavão-Pavãozinho, na Zona Sul do Rio. Identificado como Fabiano José Barbosa Junior, 19, ele foi baleado no pescoço e socorrido no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a informação.

O Comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão/Pavãozinho/Cantagalo informou que uma mulher ferida também foi socorrida no Hospital Miguel Couto. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Os disparos começaram por volta das 14h30, e chegaram a ser ouvidos também em Ipanema e Copacabana. O Batalhão de Choque reforça o policiamento no local.

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão/Pavãozinho/Cantagalo, policiais patrulhavam a comunidade nesta tarde, quando foram atacados por criminosos, no local conhecido como “Beco do Mituca”, dando início ao confronto. Moradores relataram que os tiros atingiram um transformador de energia na localidade conhecida como Segundinha, deixando diversas casas do entorno sem luz.