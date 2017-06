Jovem é preso por transportar drogas em fundo falso de veículo

Um jovem, de 22 anos, foi preso com 73 tabletes de maconha na noite desta segunda-feira, na Serra das Araras, em Piraí, no Sul do Rio de Janeiro. A droga estava escondida em um fundo falso de um veículo, que saiu de Foz Iguaçu (PR) e seguia para Niterói, na Região Metropolitana do Rio, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda segundo a polícia, o jovem se mostrou muito nervoso durante a operação de combate à criminalidade.

O jovem confessou que foi abordado por um desconhecido que lhe ofereceu R$ 1 mil para levar o veículo com a droga até um posto de combustível em Niterói, mas, não soube dizer o nome de quem receberia o material. O caso foi registrado na 94ª Delegacia de Polícia (DP) de Piraí.