Jovem é preso embaixo da cama após troca de tiros com a PM

Um jovem de 20 anos foi preso em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, na tarde desta segunda feira, após trocar tiros com policiais militares. A ação ocorreu no bairro Manguinhos, na rua Francisco Carneiro, após os agentes receberem uma denúncia de que no local havia suspeitos de traficar drogas.

O grupo fugiu com a chegada dos policiais. A polícia encontrou o suspeito, conhecido como ‘MK’, dentro de uma casa, escondido embaixo de uma cama.

No local, foram achadas 155 trouxinhas de maconha, 226 cápsulas de cocaína, um caderno com anotações do tráfico e quatro bases para rádio. Além de oito comprimidos de ecstasy, duas pistolas e quatro bases para rádio. O caso foi encaminhado para a a 166ª DP (Angra dos Reis).