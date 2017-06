Jovem é presa suspeita de integrar quadrilha de assaltantes que age em shoppings do Rio

Uma ação conjunta de policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacaré e da 44ª DP (Inhaúma), na madrugada do último sábado, resultou na prisão de Andressa do Carmo Daltro dos Santos, conhecida como Dalto, de 22 anos. Ela é suspeita de integrar uma quadrilha de assaltantes que age em shoppings do Rio.

Segundo o delegado Hilton Alonso, titular da DRF, Dalto foi reconhecida por testemunhas de um assalto a uma loja da Samsung, na noite de sexta-feira, no shopping Via Brasil, em Irajá, na Zona Norte da cidade. Na ocasião, a jovem estava com três homens. Além de celulares, os bandidos levaram pertences de clientes.

O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança e, nas imagens, os policiais identificaram suspeitos que já vinham sendo investigados. Os agentes descobriram que Dalto morava no Jacaré, também na Zona Norte, e a prenderam na comunidade. Ela estava com um smartphone que havia sido roubado da loja da Samsung.

Além deste crime, a jovem e os demais integrantes do bando respondem a mais dois inquéritos na DRF e outro na 44ª DP. Dalto e dois de seus cúmplices, identificados como Matheus Araújo Borges e Paulo Herek Oliveira Farias, tiveram as prisões temporárias decretadas no plantão judiciário.