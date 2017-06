Uma jovem foi presa por policiais do Centro Presente da Praça Mauá, nesta sexta-feira, após os agentes encontrarem com ela uma faca de 20 centímetros de lâmina. A ocorrência foi na Rua Projetada. Pedestres chamaram os PMs após verem a garota consumindo drogas no local.

A jovem foi levada para a 4ª DP (Central do Brasil) e autuada por porte ilegal de arma branca.