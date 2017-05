Jovem é morta por bala perdida durante confronto entre policiais e traficantes na Vila Aliança

A jovem Lorraine Xavier, de 19 anos, morreu ao ser atingida por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre traficantes e policiais do 14º BPM (Bangu) na Vila Aliança, Zona Oeste do Rio, por volta das 15 desta quarta-feira. Além dela, uma outra jovem, ainda não identificada, foi atingida no braço e está sendo ouvida na 34ªDP (Bangu).

Segundo o comandante do 14ºBPM, coronel Marcos Amaral, os policiais foram checar uma informação passada pelo Disque-Denúncia de que drogas estavam escondidas em uma igreja evangélica, que fica na Rua do Farmacêutico. Quando chegaram à comunidade, os policiais foram recebidos a tiros, segundo o comandante.

— Fomos recebidos a tiros pelos traficantes e os policiais revidaram. Somente depois que a operação acabou recebemos a informação de que duas jovens tinham sido feridas — disse o comandante.

Lorraine Xavier, segundo comandante, chegou a ser levada para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas morreu. A outra jovem, atingida no braço, foi levada para o mesmo hospital. Depois de ser atendida, ela seguiu para a delegacia.

— É lamentável que uma inocente acabou morrendo. Ainda não sabemos de onde partiu o tiro, mas a jovem que levou o tiro no braço disse que estava atrás do veículo blindado do batalhão — explicou o coronel.