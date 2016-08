Jovem é assassinado na porta de casa em Nova Iguaçu

Na manhã desta quinta-feira (25), Gustavo Alves de Lima, de 23 anos foi assassinado na porta de casa, no bairro Jardim Canaã, em Nova Iguaçu. Segundo a família, o jovem já foi usuário de drogas e passou três meses de sua vida internado em uma clínica de reabilitação. Uma tia da vítima disse que Gustavo começaria em um novo emprego na próxima semana.

O crime aconteceu na Rua Alcino Rafael, por volta das 8h, quando Gustavo tomava banho de sol no portão de casa. Ele estava sentado na calçada quando um Volkswagen Voyage, sem cor e placa identificados, passou e um ocupante do veículo atirou diversas vezes na direção do ex-usuário de drogas. Ele ainda tentou se defender, mas teve uma das mãos e a cabeça atingidas. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Agentes da especializada estiveram no local e periciaram a cena do crime. Os policiais procuram por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a solucionar o inquérito. Um parente que não quis se identificar afirma que era madrugada quando Gustavo, acompanhado de um irmão, chegou à Rua Alcino Rafael e decidiu não entrar em casa ao notar a presença de um carro suspeito estacionado em frente seu portão. Após passar a noite fora, Gustavo decidiu retornar para casa já pela manhã, mas foi surpreendido pelos marginais.

A DHBF vai averiguar a informação e tentar descobrir se o carro que estava estacionado na porta da vítima durante a madrugada é o mesmo utilizado durante o crime.