Jovem desaparecido é encontrado

Thayson Douglas, de 28 anos, foi encontrado após desaparecer na noite da última segunda-feira em Bangu, na Zona Oeste, quando ia fazer um depósito em uma agência bancária no calçadão do bairro. Segundo a família, ele foi libertado de um cativeiro na madrugada desta quinta-feira.

A família havia iniciado uma campanha no Facebook para encontrá-lo. “Glória a Deus, meu filho acabou de ser libertado do cativeiro! Obrigada Senhor”, comemorou a mãe do jovem, Darléa Zacharias.

O caso havia sido registrado na na 34ª DP (Bangu) e estava sob investigação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros – DDPA.