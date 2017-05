Jovem de 15 anos é morta por bala perdida durante ação da PM no Rio

Uma jovem de apenas 15 anos morreu ao ser atingida por bala perdida durante uma operação do 16º BPM (Olaria) nas comunidades do Dique e de Furquim Mendes, no Jardim América, Zona Norte do Rio, na noite desta segunda-feira. Rebeca Melo ainda chegou a ser levada para o Hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda na Zona Norte, mas chegou morta à unidade.

Os PMs faziam uma operação de combate ao roubo de carga na favela. Segundo informações da assessoria de imprensa da corporação, bandidos que estavam na laje de um imóvel, na localidade conhecida como Iraque, atiraram contra os agentes. Houve intenso tiroteio. Um caveirão foi acionado para o local e também foi alvo de disparos.

A assessoria de imprensa informou que, após o confronto, “os PMs encontraram uma mulher ferida. Imediatamente ela foi resgatada por policiais, juntamente com uma testemunha e socorrida ao Hospital Getúlio Vargas”.

Quatro suspeitos foram presos na ação. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios (DH). O corpo de Rebeca foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML).