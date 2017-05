Japeri inicia vacinação contra febre aftosa

O secretário municipal de Agricultura e Pesca, Reginaldo Santos, disse que agentes do órgão irão às propriedades rurais da cidade para fazer a aplicação da vacina gratuitamente.

Reginaldo Santos lembrou que o índice de vacinação em Japeri é um dos maiores do estado, com 79,5% de cobertura de todo o rebanho. O município conta com um universo de 4 mil cabeças de gado.

A febre aftosa é uma doença viral, altamente contagiosa, com impactos econômicos irreparáveis. Para o médico veterinário da Emater Claudio Rogério Rocha de Almeida, com a infecção, todo o rebanho tem que ser abatido imediatamente, por ser uma doença de controle mundial.

“Caso ocorra um surto de febre aftosa num determinado município, todo o estado fica sem condições de vender a carne. O animal também terá de ser sacrificado”, adverte o médico, lembrando que a imunização dura apenas seis meses. “Daí, a necessidade de a vacinação ocorrer duas vezes no ano, a segunda etapa, em novembro”.