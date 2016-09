Interdição no bairro da Luz em Nova Iguaçu

No próximo domingo (18), das 08h às 12h, ruas do bairro da Luz serão interditadas para o evento ‘03ª Corrida e Caminhada Vida e Luz’.

A Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU) vai interditar o tráfego de veículos na Avenida Luz, sentido viaduto do supermercado Extra, entre as ruas Antônio Vieira e Barão de São Felix e na Via Light, sentido supermercado Extra, no trecho entre a Rua Ministro Lafaiete de Andrade e a Avenida Luz. Além disso, será interditada meia pista da Via Light, sentido bairro Ouro Verde, entre a Avenida Luz e a Rua Ministro Lafaiete de Andrade, devendo o trânsito voltar às condições normais à medida que transcorra o evento.