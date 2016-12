Integrante de quadrilha é preso pela PM

Policiais do 21º BPM (São João de Meriti) prenderam, nesta quinta-feira, Erick Vieira de Medeiros. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha de roubo de cargas que age no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, e em pontos da Avenida Brasil. Erick foi capturado na Rua Niterói, no bairro Vila São João, em São João de Meriti.

Os PMs chegaram até ele após receberem denúncia. De acordo com a polícia, contra Erick existem seis mandados de prisão em aberto. O Disque-Denúncia oferecia recompensa de R$ 1 mil por informações que levassem à prisão do homem. O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti).