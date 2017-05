Inspetor leva três tiros ao ser confundido com policial

Um inspetor da CET-Rio e um motorista de ônibus foram feridos, no início da manhã desta sexta-feira, na pista sentido Centro da Avenida Brasil, nas proximidades do Viaduto de Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. Segundo as primeiras informações do 14º BPM (Bangu), o coletivo e o motorista de um carro estavam sendo assaltados durante um arrastão no local.

O agente de trânsito Ayrio Semeraro Neto, de 34 anos, fazia uma ronda de moto perto de onde os bandidos agiam. Ele se aproximou ao ver a ação dos criminosos e acabou sendo alvo de disparos os criminosos. Ele foi atingido por três tiros: na barriga, no braço e no antebraço.

Na confusão, o motorista do coletivo, que transportava funcionários da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), também foi ferido de raspão. Ele não precisou ir a um hospital e seguiu para a 34ª DP (Bangu) para prestar depoimento.

Mulher de Semeraro, Silvana dos Santos Batista, de 35 anos, disse que conversou com o marido no hospital. Segundo ela, o agente disse ter sido confundido pelos bandidos com um policial.

Policiais dos batalhões de Bangu e de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) fizeram buscas aos criminosos, mas não conseguiram localizá-los.