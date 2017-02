Inscrições para o Fies começam nesta terça

O prazo de inscrição desta edição do primeiro semestre de 2017 vai até as 23h59 desta sexta-feira (10). A chamada única e lista de espera saem na próxima segunda-feira (13), o edital do programa publicado no Diário Oficial da União desta terça.

Serão oferecidas 150 mil vagas de contratos de financiamento. Em janeiro, o governo havia garantido que o número de novos contratos do programa em 2017 seria pelo menos igual ao de 2016, ou seja, no mínimo 220 mil, considerando os dois semestres. No primeiro semestre de 2016, foram abertas 149 mil novas vagas.