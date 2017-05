Informações que levem à prisão de traficantes do Morro da Providência valem R$ 14 mil

O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira, um cartaz oferecendo recompensa por informações que levem à prisão de dez integrantes do tráfico de drogas que agem no Morro da Providência, na Zona Central do Rio do Janeiro. No total, eles valem R$ 14 mil, sendo que R$ 5 mil é a recompensa por somente um deles, Evanilson Marques da Silva, o Dão da Providência, chefe do tráfico no local.

Pistas sobre os demais envolvidos podem render R$ 1 mil por cada. Além de Dão, estão na mira da polícia: Thiago Ribeiro Ferreira (Sustenta); José Roberto Ribeiro Ferreira (Sucesso); David Edson Fernandes de Lima (Dois); Fabiano Welster Ramos Sebastião (Fabiano); Rafael da Silva Damasceno (Cara de Rato); João Carlos Evangelista da Conceição (Pinguim); Alex de Oliveira Coutinho (Alex); Lucas Villeta Polto (Playboy) e Leonardo Reis (Leonardo). Todos têm mandado de prisão em aberto pelos crimes tráfico de drogas e associação para o tráfico.

CANAIS DE DENÚNCIA:

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos com tráfico de drogas na região, pode denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram dos Procurados (21) 98849-6099; e pelo Facebook (inbox), aplicativo ou telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177. O Portal garante anonimato.