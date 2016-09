Um incêndio em um carro, na Avenida Brasil, interditou uma faixa da pista central do sentido Centro, em Ramos, nesta quinta-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe de Benfica esteve no local para controlar as chamas. O incidente não ocasionou vítimas. Ainda não há informações sobre o motivo do incêndio.