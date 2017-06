Incêndio fecha estação Engenho de Dentro

A Estação Olímpica de Engenho de Dentro, da Supervia, na Zona Norte do Rio, teve que ser fechada na tarde desta quarta-feira devido a um incêndio. Segundo a concessionária, por volta das 14h foi registrado o princípio de incêndio em cabos elétricos abaixo da plataforma 1, no acesso da estação da Avenida Amaro Cavalcanti.

De acordo com a Supervia, o fogo foi provocado em um ato de vandalismo. A área onde o incêndio começou era ocupada irregularmente por moradores de rua. Na foto divulgada, é possível ver diversos pertences pessoais dos ocupantes, como brinquedos, utensílios domésticos, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas e comida.

Devido ao fogo, a estação ficou sem energia e a prestação do serviço foi comprometida. Os passageiros foram avisados do fechamento da estação através do sistema de som dos trens e das estações. As composições continuaram a circular normalmente, mas sem parar na estação Engenho de Dentro. Às 19h10, a SuperVia reabriu parcialmente local, com o antigo mezanino disponível para embarque e desembarque. O mezanino novo, mais próximo ao Engenhão, permanece fechado enquanto técnicos da SuperVia trabalham para restabelecer o sistema elétrico.