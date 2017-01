Incêndio em veículo interdita Rio Branco

A Avenida Rio branco, no Centro do Rio, foi interditada na manhã desta quarta-feira, por conta de um incêndio em um utilitário. O incidente ocorreu no sentido da Avenida Nilo Peçanha. Agentes do Corpo de Bombeiros e da CET-Rio foram deslocados para o local.

Os motoristas eram desviados para a Avenida Presidente Vargas. Outra opção, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, era seguir pela Avenida Passos. O incêndio complicou a mobilidade na região central da cidade — não só de carros. Por medida de segurança, de acordo com a assessoria de imprensa do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a circulação foi paralisada por volta de 8h55. Às 9h, a operação foi retomada no trecho Santos Dumont – Rodoviária.