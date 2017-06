Incêndio atinge teatro no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio, na tarde desta terça-feira. Segundo relatos de testemunhas, o fogo teve início no Teatro Clara Nunes, no terceiro piso do centro comercial, que foi imediatamente evacuado. De acordo com a assessoria do shopping, incêndio já foi controlado.

Nas redes sociais, internautas registram com fotos e vídeos a fumaça saindo do local e a concentração de pessoas em frente ao shopping. Segundo o Centro de Operação Rio, da prefeitura, uma faixa da Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, está interditada devido ao incêndio.

O Corpo de Bombeiros ainda não informou a causa do problema. Mas, segundo a funcionária de uma das lojas do shopping, o incêndio teve início no Teatro Clara Nunes, que estava em obras.

A carioca Lucila Queiroz estava dentro do shopping quando o incêndio começou. Ela conta que a fumaça tomou conta do lugar em minutos.

– Eu estava dentro do banco e, quando eu vi, foi aquela avalanche de gente saindo do shopping, gritando que o shopping estava pegando fogo. Foi uma fumaça enorme no terceiro piso. Todo mundo veio para a rua. Minutos depois, o Corpo de Bombeirosjá estava chegando.