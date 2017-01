Incêndio atinge refinaria em Caxias

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), no inicio da tarde desta quarta-feira (18). De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel de Caxias cegaram a ir ao local, por volta das 13h40, mas a brigada de incêndio da própria Reduc já havia controlado as chamas.

Bombeiros do Quartel de Caxias chegaram a ser acionados, mas a brigada de incêndio da empresa controlou as chamas. A Reduc é uma das principais refinarias da Petrobras e processa, diariamente, cerca de 207 mil barris de petróleo. A empresa ainda não se pronunciou sobre o incidente.