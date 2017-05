Imagens mostram ação de criminosos em ponte na Ilha do Governador

Imagens compartilhada nas redes sociais mostra a ação de criminosos durante assalto no acesso da Avenida Brigadeiro Trompowski (Ponte Velha) para a Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira. De acordo com o 17º BPM (Ilha do Governador), o alvo final era um caminhão carregado de aparelhos eletrônicos.

Divididos em dois carros, os bandidos abordaram motoristas na descida da via, antes da chegada ao Fundão, no sentido Centro, pouco antes das 11h30.

Houve troca de tiros e perseguição aos suspeitos até a entrada para o Complexo da Maré. Não foi confirmado se os envolvidos foram presos