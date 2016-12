Hospital Estadual fecha em Nilópolis

Apesar de a direção do Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans (HEVMC),em Nilópolis, na Baixada Fluminense, afirmar não ter recebido um comunicado oficial da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), os funcionários da unidade estão se preparando para o encerramento das atividades na próxima sexta-feira, segundo informou o RJ TV.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) diz, no entanto, que o hospital não vai fechar em definitivo e estaria passando por uma readequação para ser reaberto como Hospital Estadual de Traumato-Ortopedia. Com isso, haverá uma nova licitação, que deverá estar concluída no prazo de 60 dias.

Via O Dia