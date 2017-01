Homens invadem casa e jovem é assassinado em Nova Iguaçu

Um jovem foi assassinado dentro de casa, na noite da última terça-feira, no bairro Três Corações em Nova Iguaçu. A vítima, identificada como Ian Freitas, levou vários tiros e morreu no local.

De acordo com as primeiras informações, por volta das 21h, o rapaz estava na porta de sua residência quando homens armados fizeram a abordagem e começaram a efetuar disparos. Ele ainda tentou correr para dentro do imóvel, mas foi perseguido pelos assassinos até a varanda, onde o término que concluíram o ‘serviço’.

Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) já traçaram várias hipóteses para o crime, uma das quais a de execução motivada por vingança. Chocada com a tragédia, a mãe de Ian, que é pastora de uma igreja evangélica, não quis falar com a imprensa sobre o caso.

O corpo do rapaz foi sepultado na tarde desta quarta-feira, às 15h, no cemitério de Nova Iguaçu. Familiares, amigos e parentes estiveram na cerimônia. Eles não entendem os motivos que levaram o jovem ser morto.