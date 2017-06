Homem tenta matar ex-mulher a facadas pelas costas em bar da Zona Oeste

Um homem, identificado pela polícia apenas como Luiz Henrique, tentou matar a ex-mulher a facadas num bar da Zona Oeste do Rio. Por volta das 3h da manhã deste sábado, Kenia Yara conversava com um grupo em volta de uma mesa, quando foi surpreendida pelas costas pelo agressor, que começou a desferir golpes com um faca contra ela.

Ele foi contido por pessoas que estavam no local e quase foi linchado. Luiz foi preso pela Polícia Militar e está em coma no mesmo hospital em que Kenia também se recupera das facadas. O caso é investigado pela 34ª DP (Campo Grande).

O crime aconteceu na estrada Marechal Fontenelle, em Magalhães Bastos, próximo à 33ª DP (Realengo). Câmeras de seguraça do local mostram o momento em que pessoas que estavam no local correm na direção do homem para detê-lo. Um deles usa uma cadeira contra o agressor.

Segundo a tia de Kenia, Isabel Cristina, os dois se separaram há dois meses. Luiz Henrique não teria superado a separação e, por esse motivo, tentou matá-la.

— Ela teve perfuração no pulmão e no baço. Foi encaminhada para o Hospital Albert Einstein, em Realengo, para fazer uma cirurgia por causa das facadas — contou a tia.