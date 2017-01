Bandido rouba caminhão na Dutra e é preso

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após roubar um caminhão na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura da Pavuna.

Os policiais faziam fiscalização na altura do quilômetro 166 quando avistaram o veículo e resolveram abordá-lo. Um dos assaltantes estava com o motorista na cabine do caminhão enquanto o fazia refém. Outros dois assaltantes, que estavam em uma motocicleta, ordenaram ao motorista que o seguissem no sentido a Nova Iguaçu. Os agentes perceberam a ação criminosa e efetuaram a prisão em flagrante.