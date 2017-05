Homem roda com mais de 70 quilos de maconha

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem e apreenderam 77 tabletes de maconha dentro do carro que ele dirigia na Via Dutra, em Itatiaia, no Sul Fluminense do estado, na madrugada desta quarta-feira.

O condutor foi parado pelos policiais quando seguia no sentido Rio de Janeiro. Durante a fiscalização, o motorista do carro ficou nervoso, o que levou os agentes a iniciarem uma revista ao interior do veículo. Foram encontradas duas bolsas no porta-malas do carro, contendo 77 tabletes de maconha, o equivalente a 68 quilos.

O motorista disse aos policiais que havia comprado a droga em São Paulo e estava levando para o Espírito Santo. Ele foi levado para a 99ª DP (Itatiaia), onde o caso foi registrado.