Homem roda com cocaína em Caxias

Um homem foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de mais de 400 pinos de cocaína, na madrugada desta segunda-feira, na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias. A corporação informou que, ao perceber a abordagem, o suspeito tentou fugir e jogou as drogas para fora do carro.

Os policiais realizavam uma ronda na pista sentido Juiz de Fora, quando desconfiaram de um Astra que passou em alta velocidade. Ele foi perseguido, e um outro carro da instituição conseguiu bloquear a passagem do suspeito, que foi cercado e algemado.