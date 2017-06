Homem que espancou cachorro até a morte tem prisão decretada por estupro

Com a prisão preventiva decretada pela Justiça por estupro e crimes contra o meio ambiente, Alexandre Soares Eguchi, de 42 anos, foi flagrado no dia 17 de maio espancando um cachorro até a morte no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, está foragido. A delegada Márcia Julião, titular da 42ªDP (Recreio), disse que o advogado de Alexander entrou em contato e disse que o seu cliente vai se entregar nesta sexta-feira.

Segundo a delegada, antes de matar o cachorro da família, Alexander Eguchi tentou agarrar a filha de 21 anos — ele não é pai biológico, mas a criou desde pequena e registrou como filha. A jovem teria gritado por socorro e cachorro, da raça chow chow, correu atrás dela e mordeu Alexander.

Com raiva, segundo a denúncia, ele pegou o animal, amarrou em um poste e espancou o cachorro. Toda a ação foi gravada em vídeo por um vizinho. As imagens foram publicadas nas redes sociais revoltaram os vizinhos e internautas. A filha de Alexander Eguchi foi ouvida na delegacia e confirmou que a agarrou e a ameaçou.

Na decisão, o juiz Manoel Tavares Cavalcanti, do VII Juizado da Violência Doméstica, diz que a prisão cauterlar de Alexandre é necessária porque a “liberdade do denunciado atinge a manutenção da ordem pública, ameaça o normal desenvolvimento e julgamento da ação e prejudica a aplicação da lei penal”.